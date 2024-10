Restituito a eredi proprietari dipinto Monet rubato dai nazisti

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Un preziosodi Claude, razziato dainella seconda guerra mondiale, è statoaglidelo originale ebreo. Lo ha annunciato oggi la Commissione per l’arte saccheggiata in Europa. Nell’agosto 1940, il regime nazista ordinò la confisca e la vendita di tutte le proprietà di Bela Parlagi e di sua moglie Hilda, ha dichiarato la Commissione in un comunicato. Parlagi tentò di rintracciare le opere confiscate fino alla sua morte nel 1981. La famiglia Parlagi si rivolse alla commissione per chiedere aiuto nel 2014 e nel 2021 ilfu scoperto a New Orleans, negli Stati uniti. Gli attualihannoile rinunciato al titolo di proprietà.