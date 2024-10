Recupero seconda giornata Serie A2: netta sconfitta per la Valtur Brindisi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Brindisi - netta sconfitta per la Valtur Brindisi in occasione del Recupero della seconda giornata di Serie A2, disputato a sole quarantotto ore di distanza dalla trasferta di Cividale del Friuli. La squadra biancoazzurra subisce fin dalla palla a due la maggiore energia, precisione e lucidità Brindisireport.it - Recupero seconda giornata Serie A2: netta sconfitta per la Valtur Brindisi Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)per lain occasione deldelladiA2, disputato a sole quarantotto ore di distanza dalla trasferta di Cividale del Friuli. La squadra biancoazzurra subisce fin dalla palla a due la maggiore energia, precisione e lucidità

