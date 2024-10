Ravenna, auto precipita in una scarpata: un morto e un ferito grave (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Casola Valsenio (Ravenna), 9 ottobre 2024 – Un 48enne deceduto e un uomo di 70 anni trasportato in elicottero, con un codice di massima gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena. È il pesantissimo bilancio del pauroso incidente verificatosi questa mattina poco dopo le 7 lungo una strada interpoderale di via San Lorenzo, traversa della strada provinciale 306 Casolana (nel territorio del comune di Casola Valsenio, al confine con la Toscana), dove un fuoristrada Mahindra sul quale viaggiavano le due persone, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, è precipitato in una scarpata per una ventina di metri. I soccorsi In seguito al tremendo schianto, uno dei due occupanti, un 48enne residente a Cervia, ha purtroppo perso la vita. Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, auto precipita in una scarpata: un morto e un ferito grave Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Casola Valsenio (), 9 ottobre 2024 – Un 48enne deceduto e un uomo di 70 anni trasportato in elicottero, con un codice di massima gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena. È il pesantissimo bilancio del pauroso incidente verificatosi questa mattina poco dopo le 7 lungo una strada interpoderale di via San Lorenzo, traversa della strada provinciale 306 Casolana (nel territorio del comune di Casola Valsenio, al confine con la Toscana), dove un fuoristrada Mahindra sul quale viaggiavano le due persone, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, èto in unaper una ventina di metri. I soccorsi In seguito al tremendo schianto, uno dei due occupanti, un 48enne residente a Cervia, ha purtroppo perso la vita.

