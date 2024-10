Provocano incidente, poi fermano un’auto e scaraventano fuori una donna, ripartono e si schiantano: caccia a due uomini (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Reggio Emilia, 9 ottobre 2024 - Due episodi allarmanti, vicinissimi nel tempo e nello spazio, a Pieve di Reggio Emilia: è caccia a due uomini in fuga. Tutto è accaduto questa mattina, attorno alle 5. Da una prima ricostruzione, un’auto proveniente da Roncocesi, immettendosi da via Carlo Marx in via Fratelli Cervi ha sorpassato a tutta velocità un altro veicolo, urtandolo, e poi è andata a finire nel fosso. L’auto su cui viaggiavano i due è risultata poi rubata. I due occupanti sono usciti dall’auto e si sono dileguati, mentre l’uomo che si trovava nell’auto che era stata sorpassata è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale in condizioni non gravi. Ilrestodelcarlino.it - Provocano incidente, poi fermano un’auto e scaraventano fuori una donna, ripartono e si schiantano: caccia a due uomini Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Reggio Emilia, 9 ottobre 2024 - Due episodi allarmanti, vicinissimi nel tempo e nello spazio, a Pieve di Reggio Emilia: èa duein fuga. Tutto è accaduto questa mattina, attorno alle 5. Da una prima ricostruzione,proveniente da Roncocesi, immettendosi da via Carlo Marx in via Fratelli Cervi ha sorpassato a tutta velocità un altro veicolo, urtandolo, e poi è andata a finire nel fosso. L’auto su cui viaggiavano i due è risultata poi rubata. I due occupanti sono usciti dall’auto e si sono dileguati, mentre l’uomo che si trovava nell’auto che era stata sorpassata è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale in condizioni non gravi.

