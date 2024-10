Processo Open Arms, la Lega scende in piazza a Palermo per difendere Salvini (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I parlamentari della Lega scenderanno in piazza a Palermo il 18 ottobre, giorno in cui si terrà l’arringa difensiva di Matteo Salvini nel Processo Open Arms che rischia 6 anni di carcere. Le accuse sono di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio quando l’attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti negò lo sbarco a Lampedusa a 147 migranti. Il comunicato della Lega La Lega in un comunicato ha fatto sapere che la manifestazione è finalizzata a ribadire che la difesa dell’Italia non è reato, ma l’iniziativa non vuole comunque aizzare la piazza contro la magistratura, come invece è stato fatto in passato da altri, come ad esempio a Riace dopo la condanna in primo grado dell’attuale europarlamentare di sinistra Mimmo Lucano, poi condannato anche in appello. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I parlamentari dellaranno inil 18 ottobre, giorno in cui si terrà l’arringa difensiva di Matteonelche rischia 6 anni di carcere. Le accuse sono di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio quando l’attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti negò lo sbarco a Lampedusa a 147 migranti. Il comunicato dellaLain un comunicato ha fatto sapere che la manifestazione è finalizzata a ribadire che la difesa dell’Italia non è reato, ma l’iniziativa non vuole comunque aizzare lacontro la magistratura, come invece è stato fatto in passato da altri, come ad esempio a Riace dopo la condanna in primo grado dell’attuale europarlamentare di sinistra Mimmo Lucano, poi condannato anche in appello.

