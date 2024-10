Premio storie di alternanza, iscrizioni entro l’11 ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C'è tempo fino alle ore 17 dell'11 ottobre per iscriversi alla settima edizione del Premio storie di alternanza, promosso dal Sistema delle Camere di commercio italiane, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito. L'articolo Premio storie di alternanza, iscrizioni entro l’11 ottobre . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C'è tempo fino alle ore 17 dell'11per iscriversi alla settima edizione deldi, promosso dal Sistema delle Camere di commercio italiane, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito. L'articolodi

