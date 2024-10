Pericoli a Terni: “Attraversamento di veicoli neppure minimamente segnalato nonostante il traffico intenso” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) traffico intenso, attraversamenti pedonali frequenti e rischio investimenti all’ordine del giorno. La consigliera del Gruppo misto Cinzia Fabrizi, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, ha riportato in auge una problematica annosa, che perdura ormai da anni. Lungo corso Tacito infatti Ternitoday.it - Pericoli a Terni: “Attraversamento di veicoli neppure minimamente segnalato nonostante il traffico intenso” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), attraversamenti pedonali frequenti e rischio investimenti all’ordine del giorno. La consigliera del Gruppo misto Cinzia Fabrizi, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, ha riportato in auge una problematica annosa, che perdura ormai da anni. Lungo corso Tacito infatti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Primi disagi per traffico intenso sulla tabella di marcia dei bus scolastici - 50-8. 05. Autolinee Toscane registra una analoga situazione critica anche dalla direzione sud in ingresso a Pontedera, tra Ponsacco e Pontedera (linee 380, 400, 410, 450, 460, 500), e sulla Toscoromagnola da La Rotta per Pontedera (linee 210 e 220). I servizi sono programmati per arrivare nella fascia 7. (Lanazione.it)

Incidente tra auto e moto a Duino : traffico intenso - almeno un ferito - Un incidente si è verificato a Duino sulla SS14 nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 settembre, nei pressi del supermercato Conad. Sono rimaste coinvolte una moto e un'auto. Sul posto i Carabinieri, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 con automedica. Rallentamenti e traffico intenso in... (Triesteprima.it)

Traffico intenso sulla SS38 - il 56mila sulla tangenziale di Sondrio - Fine settimana da bollino rosso sulle strade della provincia di Sondrio, sia sulla SS38 che sulla SS36. Secondo i dati Anas, lungo la principale arteria della Valtellina, la SS38Var, i veicoli transitati prima della tangenziale di Sondrio sono stati 56.000, mentre sono stati circa 24.000 quelli... (Sondriotoday.it)