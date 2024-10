Thesocialpost.it - “Non respiro”, ma lei ride mentre il fidanzato soffoca: lo aveva chiuso per scherzo in una valigia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Winter Park, Florida – Un terribile episodio ha sconvolto la città di Winter Park, dove un gioco tra fidanzati ha avuto un esito fatale. Sarah Boone, una donna di 46 anni, è accusata della morte del suo compagno, Jorge Torres Jr., dopo averloin unadurante una serata di eccessi alcolici. Quello che inizialmente sembrava unoinnocente si è trasformato in una tragedia che potrebbe costarle l’ergastolo. Il video shock: “Non riesco a respirare” Nei giorni scorsi è stato diffuso un video inquietante, girato dal cellulare della stessa Boone, che mostra il momento in cui Torres, intrappolato nella, supplica disperato: “Sarah, non riesco a respirare”. La clip dura circa un minuto e mezzo e rivela un’agghiacciante conversazione tra i due.