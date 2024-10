Noi in gabbia da sempre la campagna per l’adozione dei pelosetti adulti lanciata dall’Associazione Amici del Cane di Latina

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) I volontari dell’Associazionedeldi, che da oltre 30 anni si occupano del canile di Chiesuola, continuano instancabilmente il loro lavoro a favore dei cani ospitati nella struttura. In occasione della Giornata Mondiale degli Animali del 4 ottobre, l’associazione ha lanciato lasui social dal titolo “Noi, inda”, un’iniziativa che mira a portare l’attenzione su un tema spesso ignorato: quello dei canie di taglia grande, troppo spesso dimenticati e lasciati a vivere una vita intera in canile. L’appello per i cani invisibili Molti di questi cani sono entrati in canile da cuccioli, altri hanno conosciuto brevemente una famiglia per poi essere abbandonati come oggetti indesiderati.