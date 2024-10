Napoli, installazione a "forma di fallo" in Piazza del Municipio, ma è Pulcinella, bufera sul Sindaco: "Statua del caz*o da 157mila euro" - VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Una Statua del caz*o da 157mila euro", con queste parole è stata accolta la nuova installazione in Piazza del Municipio a Napoli, che doveva rappresentare Pulcinella ma a tutti sembra un "grande fallo". L'opera è dell'artista Gaetano Pesce, scomparso lo scorso 3 aprile, e si intitola "Tu si 'na cos Ilgiornaleditalia.it - Napoli, installazione a "forma di fallo" in Piazza del Municipio, ma è Pulcinella, bufera sul Sindaco: "Statua del caz*o da 157mila euro" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Unadelda", con queste parole è stata accolta la nuovaindel, che doveva rappresentarema a tutti sembra un "grande". L'opera è dell'artista Gaetano Pesce, scomparso lo scorso 3 aprile, e si intitola "Tu si 'na cos

