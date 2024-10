Meteo, dopo una breve pausa torna l'allerta e durerà anche giovedì mattina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arpal ha deciso di prolungare l'allerta Meteo gialla per temporali, che scatta oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, e si concluderà domani alle 13 sul centro della regione, invece che a mezzanotte.Attese precipitazioni diffuse, temporali forti, raffiche di vento sopra i 120 chilometri all'ora Genovatoday.it - Meteo, dopo una breve pausa torna l'allerta e durerà anche giovedì mattina Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arpal ha deciso di prolungare l'gialla per temporali, che scatta oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, e si concluderà domani alle 13 sul centro della regione, invece che a mezzanotte.Attese precipitazioni diffuse, temporali forti, raffiche di vento sopra i 120 chilometri all'ora

Maltempo : allerta temporali per la Puglia. Zone del nord Italia in codice rosso Protezione civile - previsioni meteo - Zone del nord Italia in allerta rossa, la giornata di maltempo riguarda anche la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 12. . Sparse al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con ... (Noinotizie.it)

Nuova allerta meteo gialla su Bari e provincia : piogge e temporali per mercoledì 9 ottobre - La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla valida dalle 16 dell'8 ottobre 2024 e per le successive 20 ore. In arrivo su Bari e provincia precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o e temporale. con quantitativi cumulati deboli o... (Baritoday.it)

Maltempo - allerta meteo rossa in Veneto e arancione per temporali domani 9 ottobre : le regioni a rischio - Rischio forti precipitazioni, venti forti e temporali diffusi con rischio esondazioni anche per domani, mercoledì 9 ottobre: òa Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando un'allerta meteo rossa su Veneto. Sarà poi allerta arancione su cinque regioni e allerta gialla su dodici regioni. (Fanpage.it)