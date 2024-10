LIVE Paolini-Yuan 6-4, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: l’azzurra risolve in un’ora un durissimo 1° set! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Paolini-Yuan 6-4! Un difficilissimo primo parziale, dopo che l’azzurra era stata avanti per 4-1 servizio e 15-0, fino ad arrivare ad annullare due chance di 5-4 per la cinese. 40-0 Grande Jasmine! Difesa impressionante di Yuan, vincente lungoriga di rovescio di Paolini, palla bassissima! FORZA! 30-0 MIRACOLO A RETE DI Paolini! Incredibile cos’ha fatto l’azzurra. Innanzitutto, non abbiamo capito come, ma in tuffo si è salvata su un passante che smbrava vincente. Poi il tocco delizioso di rovescio incrociato! 15-0 PRIMA VINCENTE! 5-4 Risposta vincente! E arriva! Alla quarta chance! Un altro break! Paolini servirà per il set, era 4-1 e servizio! 40-A Grandissimo cross di dritto e chiusura lungoriga! Palla break!!!!! 40-40 Clamoroso vincente in cross di dritto di Paolini! A-40 Prima vincente. Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan 6-4, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: l’azzurra risolve in un’ora un durissimo 1° set! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4! Un difficilissimo primo parziale, dopo cheera stata avanti per 4-1 servizio e 15-0, fino ad arrivare ad annullare due chance di 5-4 per la cinese. 40-0 Grande Jasmine! Difesa impressionante di, vincente lungoriga di rovescio di, palla bassissima! FORZA! 30-0 MIRACOLO A RETE DI! Incredibile cos’ha fatto. Innanzitutto, non abbiamo capito come, ma in tuffo si è salvata su un passante che smbrava vincente. Poi il tocco delizioso di rovescio incrociato! 15-0 PRIMA VINCENTE! 5-4 Risposta vincente! E arriva! Alla quarta chance! Un altro break!servirà per il set, era 4-1 e servizio! 40-A Grandissimo cross di dritto e chiusura lungoriga! Palla break!!!!! 40-40 Clamoroso vincente in cross di dritto di! A-40 Prima vincente.

