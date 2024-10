Lavori in corso, modifiche al traffico in centro e in via Romana (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chiude al transito e alla sosta in orario 8,30 – 19,30 il tratto di viale Mecenate che va dall’intersezione con viale Duccio di Buoninsegna a quella con via XXV Aprile: giovedì 10 ottobre in direzione del centro, giovedì 10 e venerdì 11 in direzione uscita dalla città. In queste due giornate Arezzonotizie.it - Lavori in corso, modifiche al traffico in centro e in via Romana Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chiude al transito e alla sosta in orario 8,30 – 19,30 il tratto di viale Mecenate che va dall’intersezione con viale Duccio di Buoninsegna a quella con via XXV Aprile: giovedì 10 ottobre in direzione del, giovedì 10 e venerdì 11 in direzione uscita dalla città. In queste due giornate

