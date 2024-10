L'aumento del gasolio colpirà solo gli automobilisti, Giorgetti "salva" i camionisti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Associazioni di consumatori e sigle sindacali sono già sul piede di guerra per l'aumento delle accise sul gasolio che il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato nella prossima manovra finanziaria. A poco sono servite le rassicurazioni di via XX Settembre, che ha parlato di Europa.today.it - L'aumento del gasolio colpirà solo gli automobilisti, Giorgetti "salva" i camionisti Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Associazioni di consumatori e sigle sindacali sono già sul piede di guerra per l'delle accise sulche il ministro dell'Economia, Giancarlo, ha annunciato nella prossima manovra finanziaria. A poco sono servite le rassicurazioni di via XX Settembre, che ha parlato di

