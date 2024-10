Latina / Arcigay Latina presenta un nuovo supporto per la comunità LGBTQIA+: la Queer Line (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Latina – Arcigay Latina presenta un nuovo servizio di supporto per la comunità LGBTQIA+: la Queer Line. Si tratta di una Linea telefonica dedicata all’emergenza, al supporto e alle informazioni, che sarà attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Durante gli orari di call center, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, sarà possibile parlare L'articolo Latina / Arcigay Latina presenta un nuovo supporto per la comunità LGBTQIA+: la Queer Line Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Arcigay Latina presenta un nuovo supporto per la comunità LGBTQIA+: la Queer Line Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024)unservizio diper la: la. Si tratta di unaa telefonica dedicata all’emergenza, ale alle informazioni, che sarà attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Durante gli orari di call center, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, sarà possibile parlare L'articolounper la: laTemporeale Quotidiano.

