La stretta del governo sugli ultras dopo gli scontri nel derby (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I tafferugli avvenuti prima e dopo il derby di Coppa Italia di Genova tra ultras di Genoa e Sampdoria potrebbero segnare un punto di svolta nella lotta alla violenza negli stadi. Gli scontri hanno macchiato la serata della stracittadina e portato alle porte chiuse al Ferraris in Genoa-Juventus e Genovatoday.it - La stretta del governo sugli ultras dopo gli scontri nel derby Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I tafferugli avvenuti prima eildi Coppa Italia di Genova tradi Genoa e Sampdoria potrebbero segnare un punto di svolta nella lotta alla violenza negli stadi. Glihanno macchiato la serata della stracittadina e portato alle porte chiuse al Ferraris in Genoa-Juventus e

Tapiro a Cristiano Iovino dopo il caso Ultras - Staffelli : “Fedez ha comprato il tuo silenzio?” - Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro al personal trainer aggredito a Milano dagli ex guardiaspalle di Fedez, ora agli arresti per l'inchiesta Ultras: "Non mi va di parlare". Tutti i dettagli nella puntata di Striscia di lunedì 7 ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il pm Paolo Storari sotto scorta dopo l'inchiesta sugli ultras - Aveva rifiutato la misura, ma per Paolo Storari la scorta è stata approvata. Il pm, titolare con Sara Ombra dell'inchiesta sugli ultras di Inter e Milan e le relative infiltrazioni della criminalità organizzata, avrà una scorta di quarto livello con due agenti armati e una macchina. Questo per... (Milanotoday.it)

Inter - la mossa degli ultras dopo che i capi sono finiti in manette - Tornano i vecchi gruppi in Curva Nord. Le novità in arrivo dopo l'unificazione voluta, almeno in apparenza, per creare un gruppo omogeneo ma sotto la quale si celavano ben altri intenti. (Ilgiornale.it)

Indagine Curva Nord Inter - il COMUNICATO degli ultras nerazzurri dopo le ultime vicende - Ecco il contenuto La Curva Nord ha annunciato l’inizio di una nuova era, dopo il caos creato intorno al tifo dell’Inter in seguito alle ultime indagini. Ecco il comunicato degli ultras: IL COMUNICATO – «Era nostra intenzione attendere ancora qualche tempo […]. Indagine Curva Nord Inter, il tifo ... (Calcionews24.com)

Tifosi dell’Atalanta aggrediti dopo la partita di Champions League : arrestati 4 ultras dello Schalke 04 - Continua a leggere . Mercoledì 2 ottobre, i tifosi dell'Atalanta presenti nella città tedesca di Gelsenkirchen per la partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk sono stati aggrediti da 40 ultras dello Schalke 04. Un tifoso bergamasco è rimasto ferito negli scontri. La polizia tedesca ... (Fanpage.it)