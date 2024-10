La Rosa della Vendetta, Mediaset cambia tutto: nuovo orario per domenica 13 ottore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ve lo preannunciamo già: la puntata che andrà in onda il prossimo 13 ottobre de La Rosa della Vendetta è davvero imperdibile. Come già hanno mostrato le anticipazioni pubblicitarie di Mediaset, alla fine Gulcemal scoprirà nel peggiore dei modi quello che tutti hanno cercato di mantenergli nascosto per il suo bene e anche per quello degli altri. Zafer, infatti, meditava la Vendetta più crudele di tutte da tempo ormai e alla fine è riuscita nel suo intento: in ospedale (nonostante Gulcemal abbia fatto di tutto per salvarle la vita chiamando il primario di cardiologia più rinomato di Istanbul) gli rileverà che Deva avrebbe dovuto sposare Mert, ma non l’ha fatto proprio perché Gulcemal lo ha obbligato a sposare la sorella. Velvetmag.it - La Rosa della Vendetta, Mediaset cambia tutto: nuovo orario per domenica 13 ottore Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ve lo preannunciamo già: la puntata che andrà in onda il prossimo 13 ottobre de Laè davvero imperdibile. Come già hanno mostrato le anticipazioni pubblicitarie di, alla fine Gulcemal scoprirà nel peggiore dei modi quello che tutti hanno cercato di mantenergli nascosto per il suo bene e anche per quello degli altri. Zafer, infatti, meditava lapiù crudele di tutte da tempo ormai e alla fine è riuscita nel suo intento: in ospedale (nonostante Gulcemal abbia fatto diper salvarle la vita chiamando il primario di cardiologia più rinomato di Istanbul) gli rileverà che Deva avrebbe dovuto sposare Mert, ma non l’ha fatto proprio perché Gulcemal lo ha obbligato a sposare la sorella.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mediaset cambia la programmazione delle soap : gran finale de La Rosa della Vendetta e poi il gran ritorno della seria più amata - La soap si avvia verso il gran finale, mancano poco puntate prima di concludere le vicende che hanno coinvolto Deva, Zafer e Kemal. Tra queste c’è sicuramente Endless Love, ma anche La Rosa della Vendetta. In alcune circostanze la dirigenza ha dovuto riassettare i palinsesti e per diverse esigenza ha sospeso la messa in onda di fiction che avevano un vasto seguito. (Velvetmag.it)

La rosa della vendetta - come finisce? Colpo di scena per Gülcemal - Zafer non farà altro che sperare nel ritorno del figlio, lasciandosi i soprusi e le cattiverie passate alle spalle. Tuttavia, la dizi turca si appresta ormai a chiudere con l’ultimo appuntamento. Quest’ultimo è stato infatti abbandonato dalla madre da piccolo. In quel momento, capisce che il bambino che ha incontrato è suo figlio, e decide di rivelare la verità alla sua famiglia. (Velvetgossip.it)

La rosa della vendetta : anticipazioni sulle prossime puntate - Il ritorno di Segreti di Famiglia dopo La rosa della vendetta Le anticipazioni ci rivelano anche che La rosa della vendetta si avvicina alla conclusione, prevista per novembre. I due, che avevano costruito un legame forte, si troveranno ad affrontare una crisi. Zafer, da sempre vista come un personaggio ambiguo, avrà un ruolo centrale negli sviluppi futuri, e il suo destino sarà strettamente ... (Velvetmag.it)