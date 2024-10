La Promessa Anticipazioni 10 ottobre 2024: Abel salva Curro e Martina confessa a Catalina di amare suo cugino (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 10 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Abel opererà Curro e l'intervento sembrerà andare bene. Il barone non riuscirà a svegliarsi e Martina gli starà vicino. La marchesina troverà il coraggio di rivelare a Catalina la verità sui suoi sentimenti. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 10 ottobre 2024: Abel salva Curro e Martina confessa a Catalina di amare suo cugino Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Scopriamo insieme lee le Trame dell'episodio della Soap in onda il 10su Rete4. Nell'episodioopereràe l'intervento sembrerà andare bene. Il barone non riuscirà a svegliarsi egli starà vicino. La marchesina troverà il coraggio di rivelare ala verità sui suoi sentimenti.

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli - stasera su Rai 3 : anticipazioni - scomparsi e casi della puntata di mercoledì 9 ottobre 2024 - Si passa poi al caso di Denis Bergamini. Infine la storia di Nessy, la giovane mamma ancora bloccata in Egitto con la sua bambina: “Devo vivere nascosta, non posso uscire…non è più una vita”. Immancabili durante la puntata i consueti appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. (Superguidatv.it)

My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 ottobre 2024 : Zeynep ed Emine litigano - Sultan accusata di furto! - Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 14 al 18 ottobre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana. (Comingsoon.it)

Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 10 ottobre : Mirella licenziata per colpa di un inatteso ritorno? - Se in un primo momento ha preferito non farne parola con …. Nelle anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore 9, in onda giovedì 10 ottobre 2024 alle 16:00 su Rai 1, Ciro è costretto a discutere con Concetta e Mirella teme per il suo lavoro. Odile invece sembra avere chiara in mente la strada professionale da seguire, ma cosa ne penserà mamma Adelaide? Anticipazioni Il ... (Movieplayer.it)