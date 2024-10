Screenworld.it - Kaos: la serie Netflix con Jeff Goldblum potrebbe essere stata cancellata

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da qualche ora sta circolando nel web la notizia che, molto probabilmente, non avrà un seguito. Tutto nasce da un post Instagram di Aurora Perrineau, poi cancellato, nel quale l’attrice spoilera la notizia ai fan, lasciando un lungo commento che racconta le sensazioni provate alle audizioni e l’emozione di collaborare con tutte le persone incontrate durante le riprese (quasi come se fosse la fine di tutto). Notizia, non ancora confermata da, che di certo ha lasciato un pò perplessi gli spettatori, considerando che, il creatore Charlie Cowell (The End of the F***ing World), aveva dichiarato di voler proseguire la storia: L’idea è di fare tre stagioni in totale, questo è quello che mi frulla in testa, non vedo l’ora di scrivere ancora di questi personaggi.