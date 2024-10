Italiani e Commuting: il desiderio di un unico dispositivo per il lavoro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una recente ricerca commissionata da Honor, in occasione del lancio del nuovo Honor Magic V3, ha messo in luce come oltre la metà dei professionisti Italiani sogni di poter portare con sé un unico dispositivo tecnologico al lavoro. Lo studio nato per approfondire la correlazione tra il numero di dispositivi tecnologici che i L'articolo Italiani e Commuting: il desiderio di un unico dispositivo per il lavoro proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una recente ricerca commissionata da Honor, in occasione del lancio del nuovo Honor Magic V3, ha messo in luce come oltre la metà dei professionistisogni di poter portare con sé untecnologico al. Lo studio nato per approfondire la correlazione tra il numero di dispositivi tecnologici che i L'articolo: ildi unper ilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

