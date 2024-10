Inter-news.it - Inter, da dove nascono i troppi gol subiti? Analisi sulla difesa nerazzurra

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’arriva alla sosta di ottobre con 9 golin altrettante gare stagionali. Un dato che impone delle riflessioni in casa. PASSIVO ELEVATO – L’arriva alla sosta di ottobre con tre vittorie consecutive nell’ultima settimana. Dimostrando di aver derubricato velocemente la prima (e finora unica) sconfitta stagionale nel derby contro il Milan. Tuttavia tiene banco il tema dei goldai Campioni d’Italia. Nelle prime sette giornate della Serie A 2024/25 sono 9 in totale. A quest’ora la scorsa stagione erano appena 3. Per arrivare allo stesso passivo attuale sitte attendere fino al 6 gennaio (vittoria per 2-1 contro il Verona). Com’è possibile, considerando che l’non ha cambiato nessun elemento in, né tantomeno guida tecnica o strategia di gioco? Analizziamo le possibili risposte.