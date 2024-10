Inter-news.it - Inchiesta ultras, arriva una richiesta da uno degli arrestati al Tribunale di Milano

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continua l’suglidi Inter e Milan. C’è unada uno dei 19nel corso dell’indagine, l’aggiornamento da Calcio e Finanza.– Prosegue l’suglidi Inter e Milan coinvolti in infiltrazioni mafiose. Secondo Calcio e Finanzaunaspecifica da uno dei 19: Gherardo Zaccagni si è appellato aldel Riesame diper la revoca della misura cautelare. L’imprenditore è stato accusato nei giorni scorsi di fabbricazione di documenti falsi e accesso abusivo a sistema informatico. Non ha risposto all’interrogatorio nonostante avrebbe versato circa 4.000 euro al mese ai capiVittorio Boiocchi e Andrea Beretta per la gestione dei parcheggi fuori lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.