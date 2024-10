In San Carlo con Patrizia Piacentini si parla di trasmissione del sapere nell'antico Egitto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre alle 17.30 si terrà il primo appuntamento del ciclo di conferenze "Conoscenza. Forme del sapere dal mondo antico all’età contemporanea" organizzato dalla Fondazione San Carlo di Modena. L’incontro, dal titolo "Una civiltà della memoria. Gli scribi e la trasmissione del sapere Modenatoday.it - In San Carlo con Patrizia Piacentini si parla di trasmissione del sapere nell'antico Egitto Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre alle 17.30 si terrà il primo appuntamento del ciclo di conferenze "Conoscenza. Forme deldal mondoall’età contemporanea" organizzato dalla Fondazione Sandi Modena. L’incontro, dal titolo "Una civiltà della memoria. Gli scribi e ladel

