Il premio Nobel ai tempi del digitale (e delle sue deviazioni): la paura di Hinton è stata quella di essere vittima di spoofing (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vi abbiamo più volte raccontato, dalle colonne di Giornalettismo, cosa fosse lo spoofing e quanto fosse semplice, oggi, rimanerne vittima. Sicuramente potrà tranquillizzarvi il fatto che anche Geoffrey Hinton, premio Nobel per la Fisica nel 2024 grazie al suo lavoro di ricerca sull’apprendimento automatico e sulle reti neurali (prodromo irrinunciabile per i prodotti di intelligenza artificiale), abbia temuto di essere vittima di spoofing nel momento in cui gli è stato comunicato al telefono di aver vinto il Nobel. LEGGI ANCHE > I timori di Hinton, dopo le dimissioni da Google, sulla pericolosità dell’intelligenza artificiale Hinton e lo spoofing, la prima intervista ufficiale del premio Nobel per la Fisica 2024 “How could I be sure it wasn’t a spoof call?” 2024 physics laureate Geoffrey Hinton received a phone call from Stockholm in the early hours in a hotel room in California. Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vi abbiamo più volte raccontato, dalle colonne di Giornalettismo, cosa fosse loe quanto fosse semplice, oggi, rimanerne. Sicuramente potrà tranquillizzarvi il fatto che anche Geoffreyper la Fisica nel 2024 grazie al suo lavoro di ricerca sull’apprendimento automatico e sulle reti neurali (prodromo irrinunciabile per i prodotti di intelligenza artificiale), abbia temuto didinel momento in cui gli è stato comunicato al telefono di aver vinto il. LEGGI ANCHE > I timori di, dopo le dimissioni da Google, sulla pericolosità dell’intelligenza artificialee lo, la prima intervista ufficiale delper la Fisica 2024 “How could I be sure it wasn’t a spoof call?” 2024 physics laureate Geoffreyreceived a phone call from Stockholm in the early hours in a hotel room in California.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un machine learning da premio Nobel - Insomma, per evitare banali semplificazioni sempre più facili da reperire nell’epoca dei social network, di certo non è stato assegnato un premio Nobel a chi ha inventato ChatGPT, ma sono state premiate le fondamenta e gli studi sulla base dei quali (anche) uno strumento come ChatGPT oggi ha ... (Giornalettismo.com)

Premio Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffry Hinton - i due veterani dell’Intelligenza artificiale - In fisica, utilizziamo reti neutrali artificiali in una vasta gamma di aree, come nello sviluppo di nuovi materiali con proprietà specifiche», queste le parole di Ellen Moons, presidente della commissione Nobel per la fisica. La nuova tecnologia permette di classificare immagini e generarne di ... (Secoloditalia.it)

Premio Nobel - le 5 migliori ricerche nella scienza che non hanno vinto - Il Ceo di DeepMind Demis Hassabis (Getty Images). Tuttavia, come ha spiegato la Cnn, diversi studi degni del premio non sono ancora stati presi in considerazione da Stoccolma, pur avendo avuto un impatto considerevole sulla quotidianità della popolazione mondiale. In 17 anni di lavoro, ha ... (Lettera43.it)

Geoffrey Hinton - l’allarme nel 2023 del premio Nobel : «Presto l’IA sarà più intelligente di noi» - Penso che entro 20 anni avranno il 50 per cento di possibilità di prendere il sopravvento». Così Geoffrey Hinton, padrino dell’IA, ha commentato telefonicamente in conferenza stampa il premio Nobel per la Fisica 2024 ricevuto assieme a John Hopfield. In the NYT today, Cade Metz implies that I ... (Lettera43.it)

Premio Nobel 2024 per la fisica all'americano John Hopfield e canadese Geoffrey E. Hinton per reti neurali - Il Nobel per la Fisica 2024 è stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey E. Hinton, che hanno aperto la strada alla realizzazione delle reti neurali e gettato le basi per... (Ilmattino.it)