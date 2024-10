Il creatore di Agatha condivide un selvaggio teaser di Mephisto per il MCU (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La creatrice di Agatha All Along ha condiviso alcuni nuovi dettagli sui riferimenti a Mefisto presenti finora nello show. Jac Schaeffer la donna dietro la macchina da presa di Agatha All Along e ha raccontato a The Hollywood Reporter la decisione di menzionare Mefisto nel terzo episodio. L’intero fandom del MCU ha perso la testa quando il famoso cattivo della Marvel è stato citato. Per Schaeffer, si è trattato di un divertimento per i fan, ma anche di una concessione al quadro più ampio dei Marvel Studios. Questo probabilmente farà piacere a molti spettatori che stanno cercando di dare un senso a tutti i diversi misteri che al momento turbinano nel MCU. Questo dimostra anche che i team creativi della Marvel stanno pianificando il futuro per quanto riguarda il demone, di cui spesso si parla. Nerdpool.it - Il creatore di Agatha condivide un selvaggio teaser di Mephisto per il MCU Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La creatrice diAll Along ha condiviso alcuni nuovi dettagli sui riferimenti a Mefisto presenti finora nello show. Jac Schaeffer la donna dietro la macchina da presa diAll Along e ha raccontato a The Hollywood Reporter la decisione di menzionare Mefisto nel terzo episodio. L’intero fandom del MCU ha perso la testa quando il famoso cattivo della Marvel è stato citato. Per Schaeffer, si è trattato di un divertimento per i fan, ma anche di una concessione al quadro più ampio dei Marvel Studios. Questo probabilmente farà piacere a molti spettatori che stanno cercando di dare un senso a tutti i diversi misteri che al momento turbinano nel MCU. Questo dimostra anche che i team creativi della Marvel stanno pianificando il futuro per quanto riguarda il demone, di cui spesso si parla.

