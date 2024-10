Il campione di ginnastica Bartolini picchiato e rapinato sotto casa denuncia: “Milano è una giungla” (video) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano sempre più violenta e insicura: l’ultimo a farne le spese, il campione mondiale di ginnastica Nicola Bartolini. “Milano è una città raccapricciante, sono stato aggredito alle 20 sotto casa mia (per sfortuna del povero e sfigato ‘ladro’ anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni”: Lo scrive, in una storia su Instagram, il ginnasta Nicola Bartolini, oro nel corpo libero ai Mondiali del 2021. Secoloditalia.it - Il campione di ginnastica Bartolini picchiato e rapinato sotto casa denuncia: “Milano è una giungla” (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)sempre più violenta e insicura: l’ultimo a farne le spese, ilmondiale diNicola. “è una città raccapricciante, sono stato aggredito alle 20mia (per sfortuna del povero e sfigato ‘ladro’ anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni”: Lo scrive, in una storia su Instagram, il ginnasta Nicola, oro nel corpo libero ai Mondiali del 2021.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il campione di ginnastica Bartolini picchiato e rapinato sotto casa : Milano è una giungla (video) - La video denuncia su Instagram “Non c’è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori tutti i giorni – prosegue il sardo, classe 1996, che mostra anche una ferita alla mano e un livido sulla fronte – fosse successo a una signora o una ragazza indifesa non so come sarebbe andata a finire, mi ritengo fortunato ad aver preso soltanto un pugno in fronte e sicuramente è stato ... (Secoloditalia.it)

La campionessa di ginnastica Rebecca Andrade in vacanza a Firenze - Già questo basterebbe per far capire il valore di questa atleta straordinaria, che nel suo Paese, il Brasile, è considerata un simbolo di riscatto sociale. Il tutto immortalato e pubblicato su storie e post, come una perfetta turista. . Una vacanza con gli amici nel capoluogo toscano per la 25enne oro olimpico a Parigi 2024, come testimoniano le foto in giro in centro postate sulla sua pagina ... (Lanazione.it)

Pesaro capitale della ginnastica aerobica. Show delle campionesse alla VitrifrigoArena - Un grande exploit visto che nella prova a squadre partecipavano ben venti nazioni. Ieri l’astronave ha ospitato la cerimonia di apertura della 18ª edizione dei Campionati del Mondo, alla quale hanno partecipato il Presidente della Federazione Internazionale Ginnastica Morinari Watanabe e quello della Federazione Ginnastica d’Italia, Gherardo Tecchi. (Ilrestodelcarlino.it)