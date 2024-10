Huawei Watch GT 5 Pro, lusso e robustezza: il test (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lega di titanio, design iconico e leggerezza nonostante le dimensioni generose, senza contare l'autonomia stellare Huawei torna alla carica nel settore degli smartWatch con il nuovo Watch GT 5 Pro, un dispositivo che punta a innalzare ulteriormente l'asticella della serie GT, già forte del successo della precedente generazione. Non si tratta solo di un aggiornamento Sbircialanotizia.it - Huawei Watch GT 5 Pro, lusso e robustezza: il test Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lega di titanio, design iconico e leggerezza nonostante le dimensioni generose, senza contare l'autonomia stellaretorna alla carica nel settore degli smartcon il nuovoGT 5 Pro, un dispositivo che punta a innalzare ulteriormente l'asticella della serie GT, già forte del successo della precedente generazione. Non si tratta solo di un aggiornamento

Huawei Watch GT 5 Pro - lusso e robustezza : il test - (Adnkronos) – Huawei torna alla carica nel settore degli smartwatch con il nuovo Watch GT 5 Pro, un dispositivo che punta a innalzare ulteriormente l'asticella della serie GT, già forte del successo della precedente generazione. Non si tratta solo di un aggiornamento estetico, seppur il design sia curato nei minimi dettagli, ma di un concentrato […]. (Periodicodaily.com)

