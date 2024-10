Hinton, l’addio a Google e la “sindrome di Oppenheimer” per quello che sta diventando l’AI (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’intervista al New York Times, che aveva fatto tanto rumore, aveva provocato non pochi malumori a causa di una sovrainterpretazione di Cade Metz, giornalista che l’aveva firmata. Geoffrey Hinton, che è recentemente diventato premio Nobel per la Fisica grazie ai suoi studi sul machine learning, non aveva affermato di aver lasciato Google per poter essere libero di criticare l’azienda, ma semplicemente per avere campo libero nel parlare con maggiore chiarezza e senza filtri dei rischi collegati all’intelligenza artificiale che lui stesso, proprio grazie al suo percorso accademico, aveva reso possibile. Nell’ecosistema industriale delle grandi aziende di Big Tech, infatti, scindere il progresso dal profitto non è una cosa semplice. Giornalettismo.com - Hinton, l’addio a Google e la “sindrome di Oppenheimer” per quello che sta diventando l’AI Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’intervista al New York Times, che aveva fatto tanto rumore, aveva provocato non pochi malumori a causa di una sovrainterpretazione di Cade Metz, giornalista che l’aveva firmata. Geoffrey, che è recentemente diventato premio Nobel per la Fisica grazie ai suoi studi sul machine learning, non aveva affermato di aver lasciatoper poter essere libero di criticare l’azienda, ma semplicemente per avere campo libero nel parlare con maggiore chiarezza e senza filtri dei rischi collegati all’intelligenza artificiale che lui stesso, proprio grazie al suo percorso accademico, aveva reso possibile. Nell’ecosistema industriale delle grandi aziende di Big Tech, infatti, scindere il progresso dal profitto non è una cosa semplice.

