“Ha istigato due testimoni a rendere false dichiarazioni”, avvocato sospeso per sei mesi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prato, 9 ottobre 2024 – Misura interdittiva del divieto di esercitare la professione per un avvocato nell'ambito di un'inchiesta a Prato. Il provvedimento, della durata di sei mesi, è stato disposto, spiega una nota del procuratore pratese Luca Tescaroli, perché il legale avrebbe «istigato due testimoni a rendere false dichiarazioni» al pm «consistenti nel fornire la versione non veridica di aver visto un'anziana signora, affetta da decadimento fisico cognitivo, a seguito di molteplici patologie, firmare autonomamente un testamento olografo, quando invece la stessa era impossibilitata a farlo». La falsa testimonianza delle due persone sarebbe stata resa nel corso di un procedimento penale pendente proprio a Prato. Lanazione.it - “Ha istigato due testimoni a rendere false dichiarazioni”, avvocato sospeso per sei mesi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prato, 9 ottobre 2024 – Misura interdittiva del divieto di esercitare la professione per unnell'ambito di un'inchiesta a Prato. Il provvedimento, della durata di sei, è stato disposto, spiega una nota del procuratore pratese Luca Tescaroli, perché il legale avrebbe «due» al pm «consistenti nel fornire la versione non veridica di aver visto un'anziana signora, affetta da decadimento fisico cognitivo, a seguito di molteplici patologie, firmare autonomamente un testamento olografo, quando invece la stessa era impossibilitata a farlo». La falsaanza delle due persone sarebbe stata resa nel corso di un procedimento penale pendente proprio a Prato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Sinner - l’avvocato del numero uno al mondo : “Speriamo di chiudere in pochi mesi. Ricorso Wada? Non necessario” - Speriamo di poter chiudere in pochi mesi”. La presa di posizione del legale, che comunque ha sottolineato come la scelta dell’agenzia antidoping sia assolutamente corretta e legittima, è contenuta all’interno di un’intervista alla versione online della Gazzetta dello Sport. . Jamie Singer, giurista sportivo tra i più preparati al mondo nonché avvocato di Jannik Sinner nel caso Clostebol, non ha ... (Ilfattoquotidiano.it)

Camila Giorgi scaricata dall’avvocato - l’inchiesta sulle false vaccinazioni : «Non risponde al telefono da mesi» - La decisione del legale è stata comunicata questa mattina al giudice. L’avvocato di Camila Giorgi lascia l’incarico Si sfila, nel frattempo, l’avvocato Cristian Carmelo Nicotra, che ha deciso di dimettersi dall’incarico di difensore della tennista Camila Giorgi e di tre suoi familiari. Le accuse della procura veneta sono, a vario titolo, per i reati di falso ideologico, corruzione e ... (Open.online)