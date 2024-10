Grande Fratello, Shaila Gatta ci ripensa: "Lorenzo Spolverato non mi piace più" (VIDEO) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo aver chiuso con Javier Martinez, Shaila Gatta critica il comportamento assunto da Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello rivelando di non essere più interessata a lui. Comingsoon.it - Grande Fratello, Shaila Gatta ci ripensa: "Lorenzo Spolverato non mi piace più" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo aver chiuso con Javier Martinez,critica il comportamento assunto danella Casa delrivelando di non essere più interessata a lui.

Dove scende la mano - roba spinta al Grande Fratello : si scatena il delirio | Video - Ma Shaila è un classico. Il dibattito sociologico da bar è aperto. "Ma poi con quel sorriso viscido cioè non è un bambino". . E ancora: "Domanda. twitter. Ste cose viscide mi fanno veramente molto schifo!", "Al di là del fatto che lui è un cafone lei non riesce a starsene tranquilla senza avere contatti fisici con gli uomini e soprattutto ha sempre voglia di essere corteggiata anche ... (Liberoquotidiano.it)

Grande Fratello - Clarissa Burt : "Clayton e Lorenzo mancano di rispetto!" - L'attrice statunitense Clarissa Burt, eliminata nel corso della sesta puntata del Grande Fratello, al settimanale Chi ha parlato dei suoi compagni d'avventura e dell'esperienza vissuta nel reality show di Canale5. (Comingsoon.it)

Tensione alle stelle tra Lorenzo ed Helena al Grande Fratello - il suo comportamento fa discutere : “È troppo aggressivo” - E, in quel caso, l’attore spagnolo aveva ricevuto anche il sostegno di alcuni utenti su Instagram: “Lorenzo è troppo aggressivo nelle sue reazioni. Un altro episodio ritenuto eccessivo da molti utenti è stato quello avvenuto il giorno successivo alla discussione. Ok, le mani non si alzano, ma lo schiaffo a me è servito”, ha detto Lorenzo, generando una nuova ondata di indignazione sui social. (Ilfattoquotidiano.it)