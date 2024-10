Graduatorie esaurite in molte province: parte il reclutamento con gli interpelli per le supplenze 2024 docenti.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’assegnazione delle supplenze per l’anno 2024/2025 entra nel vivo, e la necessità di coprire i posti vacanti diventa sempre più pressante. In molte province italiane, le Graduatorie di insegnanti sono già esaurite, e gli uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare gli interpelli, il canale ufficiale per il reclutamento L'articolo Graduatorie esaurite in molte province: parte il reclutamento con gli interpelli per le supplenze 2024 docenti.it . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’assegnazione delleper l’anno/2025 entra nel vivo, e la necessità di coprire i posti vacanti diventa sempre più pressante. Initaliane, ledi insegnanti sono già, e gli uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare gli, il canale ufficiale per ilL'articoloinilcon gliper le.it .

