Firenze al cinema arriva il film ' Vittoria' dei registi fiorentini Cassigoli e Kauffman

Firenze, 9 ottobre 2024 - In prima visione al cinema Portico e al cinema Astra arriva "Vittoria", il film dei registi fiorentini Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, prodotto dalla Sacher di Nanni Moretti e Rai cinema. Girato a Torre Annunziata, il film, interpretato dai reali protagonisti della storia narrata, è il toccante racconto di una adozione speciale, un viaggio dentro la complessità delle dinamiche familiari e dei desideri apparentemente irrazionali. Dopo il passaggio al Valdarno cinema film Festival, al cinema Astra il film verrà proiettato giovedì 10 ottobre alle 17 alla presenza dei registi, mentre sempre giovedì 10 ottobre i registi saranno presenti al Portico per la proiezione delle 21.

Firenze - al cinema la storia di Souleymane : un rider e la sua odissea - Il film sbarca a Firenze, giovedì 10 ottobre, alle ore 21. “Sarà non solo uno spazio fisico di riposo e ristoro ma anche di ascolto e orientamento, dove i rider possano incontrarsi e organizzarsi”. 15 allo Spazio Alfieri. Non volevo realizzare una storia troppo esemplare, che mostrasse un bravo ragazzo alle prese con una pessima politica migratoria”. (Lanazione.it)

Dal cinema ai libri : Aurora Ruffino presenta a Firenze il suo romanzo d’esordio - “Volevo salvare i colori” ci catapulta nella vita di Vanessa, una ventenne che scappa di casa per intraprendere un viaggio sulle tracce del tragitto migratorio di una farfalla che porta il suo stesso nome, la Vanessa del Cardo: è una farfalla speciale che attraversa l’Europa partendo dalla Norvegia per arrivare, infine, in Marocco. (Lanazione.it)

Firenze - al via il festival con le produzioni di cinema indipendente internazionale - L’ingresso agli incontri e alle proiezioni è libero ma è gradita la prenotazione all’indirizzo mail: info@cinemaimmagina. ” Tra gli altri, segnaliamo l’incontro di giovedì 10 ottobre (ore 15,30) “SCRIVERE PER IMMAGINI”, tenuto da Lorenzo Paviano, sceneggiatore di numerosi cortometraggi e lungometraggi e coautore, insieme a Giovanni Bogani, del libro sulla sceneggiatura “Ciak, si scrive”. (Lanazione.it)