Fino al 31 dicembre, i clienti che si registrano su unclickperlascuola.it possono aiutare una scuola a scelta o Save the Children. Nelle edizioni precedenti, già donati 11 milioni di euro come crediti virtuali (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Potete scegliere una scuola tra le migliaia aderenti, oppure supportare uno dei tanti progetti di Save the Children in Italia per lottare contro la dispersione scolastica e offrire opportunità educative e formative ai bambini che vivono in contesti svantaggiati. Quel che conta è contribuire. E Un click per la scuola di Amazon è l'occasione giusta, aperta a tutti Fino al 31 dicembre.

Quasi un milione gli alunni con cittadinanza non italiana che frequentano la scuola. Save The Children : “Legge su cittadinanza è superata. Supportare al meglio la scuola” - L'articolo Quasi un milione gli alunni con cittadinanza non italiana che frequentano la scuola. . Save The Children: “Legge su cittadinanza è superata. Supportare al meglio la scuola” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. "La legge sulla cittadinanza attualmente in vigore, che risale ormai a più di trent'anni fa, è superata e ha un impatto negativo sulla vita di centinaia di ... (Orizzontescuola.it)

Save the Children : “Risorse adeguate alla scuola per sanare disuguaglianze a partire dalla definizione dei LEP” - La Direttrice Generale di Save the Children, Daniela Fatarella, ha ribadito la necessità di garantire risorse adeguate per consentire al sistema scolastico di svolgere efficacemente il proprio ruolo. L'articolo Save the Children: “Risorse adeguate alla scuola per sanare disuguaglianze a partire dalla definizione dei LEP” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Disuguaglianze scuola - rapporto di Save The Children : "Compromessi i percorsi di crescita" - Se nelle regioni del Centro e del Nord si concentrano le province con oltre il 50% di accesso al servizio da parte degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, con punte del 70% e oltre a Biella e Monza e della Brianza, fino al 91,3% della Provincia Autonoma di Trento, gran parte delle province del Sud sono sotto la media nazionale (che è del 36,9%, considerando sia scuole primarie ... (Tg24.sky.it)