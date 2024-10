Agi.it - "Figli traumatizzati dalla guerra", il Tar restituisce alla famiglia ucraina l'assegno sociale revocato perché 'troppo alto'

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Il Tar della Lombardiail sostegno economico garantito nell'ambito delle misure di accoglienza a unascappatache la Prefettura avevail reddito annuale era superiore all'importo dell'. La sentenza, che vede ‘sconfitto' il Ministero dell'Interno costituito in giudizio per la Prefettura, viene motivata col fatto che, nel togliere l'aiuto economico in precedenza garantito, non si sia tenuto conto della presenza di dueminori che hanno subito traumi dall'abbandono del loro Paese. Nel provvedimento datato 7 ottobre letto dall'AGI, viene spiegato che i due ricorrenti, sposati e genitori di tredi 14,8 e 4 anni, avevano ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno il 28 maggio 2022 “con la causale ‘Emergenza'”.