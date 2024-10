Ercolano: Positivo all’alcol test e in auto le medicine illegali. Carabinieri arrestano 43enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un 43enne di Ercolano arrestato per guida in stato di ebbrezza, detenzione di sostanze stupefacenti e contrabbando di sigarette A Ercolano i Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti a via Sacerdote Benedetto Cozzolino. La segnalazione parla di sinistro stradale. Protagonista dell’incidente un 43enne incensurato del posto. L’uomo – a bordo di una Fiat Doblò – é risultato Positivo all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 2,09 gr./L. I Carabinieri hanno perquisito il veicolo e hanno rinvenuto e sequestrato 5 flaconi di un farmaco disassuefante sottoposto alla normativa sugli stupefacenti (dpr 309/1990 sezioni B ed E). Trovata anche una mazza da baseball. La perquisizione è stata estesa nell’abitazione del 43enne e lì i militari hanno rinvenuto altri 66 flaconi del farmaco con il principio attivo sodio oxibato e di questi ben 21 erano vuoti. Puntomagazine.it - Ercolano: Positivo all’alcol test e in auto le medicine illegali. Carabinieri arrestano 43enne Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Undiarrestato per guida in stato di ebbrezza, detenzione di sostanze stupefacenti e contrabbando di sigarette Adella locale tenenza sono intervenuti a via Sacerdote Benedetto Cozzolino. La segnalazione parla di sinistro stradale. Protagonista dell’incidente unincensurato del posto. L’uomo – a bordo di una Fiat Doblò – é risultatocon un tasso alcolemico pari a 2,09 gr./L. Ihanno perquisito il veicolo e hanno rinvenuto e sequestrato 5 flaconi di un farmaco disassuefante sottoposto alla normativa sugli stupefacenti (dpr 309/1990 sezioni B ed E). Trovata anche una mazza da baseball. La perquisizione è stata estesa nell’abitazione dele lì i militari hanno rinvenuto altri 66 flaconi del farmaco con il principio attivo sodio oxibato e di questi ben 21 erano vuoti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ercolano - maxi-operazione all’alba dei carabinieri : arrestate 21 persone per traffico di droga - . I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito 21 ordinanze cautelari per traffico di sostanze stupefacenti. Ercolano, maxi-operazione dei carabinieri: 21 arresti per traffico di droga Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, i militari dell’Arma hanno arrestato 14 persone e ristretto altre […] L'articolo Ercolano, maxi-operazione all’alba dei carabinieri: ... (Teleclubitalia.it)

Rissa in spiaggia a Ercolano - il video sui social. Carabinieri denunciano 3 ragazzi - . Un video immortalava schiaffi e grida tra lo stupore dei bagnanti. Le indagini dei carabinieri coordinati dall’Autorità giudiziaria hanno permesso di accertare che stesso quella sera – dopo la rissa in spiaggia – il 16enne e il 17enne avrebbero aggredito un’altra volta il 21enne procurandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre ... (Puntomagazine.it)

Ercolano - rissa in spiaggia : indagano i Carabinieri - Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della tenenza di Ercolano sono intervenuti sulla spiaggia libera in via Marittima, per una segnalazione di una rissa tra diverse persone. it. . Sul posto non c’era più nessuno ma i militari stanno ricostruendo la vicenda per identificare i responsabili. (Anteprima24.it)