Dispersione scolastica, a Napoli è ancora alta, soprattutto alle elementari: “Ancora 200 bimbi non vanno a scuola” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il report sulla Dispersione scolastica, relativo a Napoli e alla sua Area Metropolitana e basato sugli scrutini del biennio 2022-2023 e 2023-2024, è stato presentato oggi in Prefettura. Fanpage.it - Dispersione scolastica, a Napoli è ancora alta, soprattutto alle elementari: “Ancora 200 bimbi non vanno a scuola” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il report sulla, relativo ae alla sua Area Metropolitana e basato sugli scrutini del biennio 2022-2023 e 2023-2024, è stato presentato oggi in Prefettura.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dispersione scolastica - la procuratrice dei minori di Napoli : “Obbligo scolastico - prima regola di rispetto della legalità” - L'evento, promosso dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha visto la partecipazione di numerosi sindaci della provincia. . "La prima regola per far rispettare la legalità nella nostra regione è l'obbligo scolastico". L'articolo Dispersione scolastica, la procuratrice dei minori di Napoli: “Obbligo scolastico, prima regola di rispetto della legalità” sembra essere il primo su Orizzonte ... (Orizzontescuola.it)

Dispersione scolastica - Forum delle Associazioni Familiari : “Assicurare a tutti stesse possibilità perché la scuola torni cuore pulsante di città e quartieri” - Una scuola non sufficientemente attrattiva per i giovani, per mancanza di prospettive e in cui il successo o meno negli studi dipende spesso dalla regione o, nelle grandi città, dal quartiere di provenienza. L'articolo Dispersione scolastica, Forum delle Associazioni Familiari: “Assicurare a tutti stesse possibilità perché la scuola torni cuore pulsante di città e quartieri” sembra essere il ... (Orizzontescuola.it)

Dispersione scolastica. Adriano Bordignon - Forum delle Associazioni Familiari : “Assicurare a tutti stesse possibilità perché scuola torni cuore pulsante di città e quartieri” - Una scuola non sufficientemente attrattiva per i giovani, per mancanza di prospettive e in cui il successo o meno negli studi dipende spesso dalla regione o, nelle grandi città, dal quartiere di provenienza. È la fotografia emersa in occasione del convegno “Dispersione scolastica: dai dati alle buon . (Ilgiornaleditalia.it)