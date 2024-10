Ilrestodelcarlino.it - Da Acerbi a Santini. I casi di razzismo

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La pena minima a livello sportivo per idiè prevista in dieci giornate di squalifica. Spulciando un po’ lastica per fatti avvenuti in campo a livello nazionale commessi da atleti va ricordata, in seguito a decisione del Tribunale federale nazionale e del giudice sportivo (su richiesta della Procura federale), la squalifica del 12 maggio 2021 per dieci turni all’attaccante del Padova Claudio. L’ex riminese venne infatti sanzionato per insulti razzisti rivolti durante il match di serie C del 17 gennaio precedente tra la Sambenedettese e il suo Padova nei confronti del centrocampista ghanese Shaka Mawuli che adesso milita nell’Arezzo in serie C, mentre la scorsa stagione era nel Sudtirol in B.