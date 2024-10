Corona va a processo per la bugia sulla presunta relazione di Meloni col deputato FdI (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo processo per Fabrizio Corona che insieme a Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online 'Dillingernews', deve rispondere di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre del 2023, la fake news sulla presunta relazione tra la premier Giorgia Meloni e l'onorevole siciliano Manlio Messina, entrambi parti civili. Nel decreto di citazione diretta a giudizio, si fa riferimento alla notizia falsa sul presunto legame affettivo tra i due esponenti di Fratelli d'Italia: lui «bello, bravo e in gran carriera» e sulla possibilità che fosse proprio lui «ad avere riportato l'amore nel cuore spezzato della premier», alludendo a un intensificarsi dei loro incontri e corredando il testo da cinque foto «artatamente modificate, al fine di avallare il contenuto della notizia», si legge nel provvedimento. Iltempo.it - Corona va a processo per la bugia sulla presunta relazione di Meloni col deputato FdI Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovoper Fabrizioche insieme a Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online 'Dillingernews', deve rispondere di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre del 2023, la fake newstra la premier Giorgiae l'onorevole siciliano Manlio Messina, entrambi parti civili. Nel decreto di citazione diretta a giudizio, si fa riferimento alla notizia falsa sul presunto legame affettivo tra i due esponenti di Fratelli d'Italia: lui «bello, bravo e in gran carriera» epossibilità che fosse proprio lui «ad avere riportato l'amore nel cuore spezzato della premier», alludendo a un intensificarsi dei loro incontri e corredando il testo da cinque foto «artatamente modificate, al fine di avallare il contenuto della notizia», si legge nel provvedimento.

