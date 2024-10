Ilrestodelcarlino.it - Con “Famiglie al Museo“ divertimento e conoscenza

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un coinvolgente percorso tra borghi e musei è in programma domenica per celebrare la Giornata delleal(FAMU), all’insegna dell’archeologia, dell’artigianato e della storia del territorio. "Celebriamo la Giornata Nazionale della Famiglia al, un giorno di festa che intreccia la dimensione culturale con quella della famiglia – afferma il vicesindaco Daniele Vimini; le proposte che la città e i nostri borghi offrono sono molteplici e capaci di soddisfare il pubblico più esigente, e in questa prospettiva si inseriscono gli eventi presentati daArcheologico Oliveriano, Associazione L’Anfora ePac: sarà una giornata da godersi al meglio, ricca di occasioni per esplorare la cultura e la storia del nostro territorio".