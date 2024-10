Clarissa Burt, chi è il gieffino per cui avrebbe perso la testa (e no, non è Clayton Norcross) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Clarissa Burt è stata, purtroppo, la prima eliminata della 18esima edizione del Grande Fratello e questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a Chi. Fra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini ha parlato degli uomini della Casa rivelando che, fra tutti, l’unico per cui avrebbe perso la testa sarebbe stato Javier Martinez! “Chi mi affascinava? Se avessi 30 anni di meno direi Javier, perché è dolce come Massimo Troisi, ndr, carino, riservato, premuroso, elegante, un bel ragazzo, ha tutto. Infatti Shaila lo ha capito, si è svegliata un attimo e ha mandato via Lorenzo (ride, ndr). Dico ‘se avessi 30 anni di meno’ perché amore, potrei essere la loro nonna. Anzi, c’è un’altra cosa che mi rimarrà con piacere della Casa: nonostante la differenza d’età mi chiamavano “zia” e non “nonna”, anche quella è una bella conquista!”. Biccy.it - Clarissa Burt, chi è il gieffino per cui avrebbe perso la testa (e no, non è Clayton Norcross) Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è stata, purtroppo, la prima eliminata della 18esima edizione del Grande Fratello e questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a Chi. Fra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini ha parlato degli uomini della Casa rivelando che, fra tutti, l’unico per cuilasarebbe stato Javier Martinez! “Chi mi affascinava? Se avessi 30 anni di meno direi Javier, perché è dolce come Massimo Troisi, ndr, carino, riservato, premuroso, elegante, un bel ragazzo, ha tutto. Infatti Shaila lo ha capito, si è svegliata un attimo e ha mandato via Lorenzo (ride, ndr). Dico ‘se avessi 30 anni di meno’ perché amore, potrei essere la loro nonna. Anzi, c’è un’altra cosa che mi rimarrà con piacere della Casa: nonostante la differenza d’età mi chiamavano “zia” e non “nonna”, anche quella è una bella conquista!”.

