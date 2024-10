Catello Miotto, ex di Amici, arrestato per rapina. Era già stato condannato per violenza sessuale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prima ha rapinato in un hotel poi ha tentato in una lavanderia. Ma è stato stato arrestato. Lui è Catello Miotto, 38 anni, residente a Fano, con un passato nella trasmissione di Mediaset. In passato era già stato in carcere per abusi sessuali. Fanpage.it - Catello Miotto, ex di Amici, arrestato per rapina. Era già stato condannato per violenza sessuale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prima hato in un hotel poi ha tentato in una lavanderia. Ma è. Lui è, 38 anni, residente a Fano, con un passato nella trasmissione di Mediaset. In passato era giàin carcere per abusi sessuali.

