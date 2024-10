Calciomercato Milan – Daniel Maldini può tornare? Nel contratto c’è una postilla … (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Daniel Maldini, attaccante del Monza, potrebbe tornare al Milan in futuro: nel contratto, infatti, c'è una postilla che lo rende possibile Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Daniel Maldini può tornare? Nel contratto c’è una postilla … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), attaccante del Monza, potrebbealin futuro: nel, infatti, c'è unache lo rende possibile

