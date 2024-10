Biden a Bibi, ridurre al minimo i danni a civili in Libano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella sua telefonata con Benjamin Netanyahu, Joe Biden "ha sottolineato la necessità di un accordo diplomatico per far tornare in sicurezza sia i civili libanesi che quelli israeliani alle loro case su entrambi i lati della Linea Blu", e "ha affermato il diritto di Israele a proteggere i suoi cittadini da Hezbollah, che ha lanciato migliaia di missili e razzi in Israele solo nell'ultimo anno, sottolineando al contempo la necessità di ridurre al minimo i danni ai civili, in particolare nelle aree densamente popolate di Beirut". Lo rende noto la Casa Bianca. Joe Biden - aggiunge una nota ufficiale -"ha affermato il suo ferreo impegno per la sicurezza di Israele" e "ha condannato inequivocabilmente l'attacco missilistico balistico dell'Iran contro Israele il primo ottobre". Quotidiano.net - Biden a Bibi, ridurre al minimo i danni a civili in Libano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella sua telefonata con Benjamin Netanyahu, Joe"ha sottolineato la necessità di un accordo diplomatico per far tornare in sicurezza sia ilibanesi che quelli israeliani alle loro case su entrambi i lati della Linea Blu", e "ha affermato il diritto di Israele a proteggere i suoi cittadini da Hezbollah, che ha lanciato migliaia di missili e razzi in Israele solo nell'ultimo anno, sottolineando al contempo la necessità dialai, in particolare nelle aree densamente popolate di Beirut". Lo rende noto la Casa Bianca. Joe- aggiunge una nota ufficiale -"ha affermato il suo ferreo impegno per la sicurezza di Israele" e "ha condannato inequivocabilmente l'attacco missilistico balistico dell'Iran contro Israele il primo ottobre".

