Belen va con De Martino, a cena con l'ex Galvano e poi spunta Nicola: chi è? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il triangolo sentimentale di Belen Rodriguez continua a far discutere, e il nuovo numero del settimanale Chi aggiunge ulteriori dettagli sulla movimentata vita amorosa della showgirl argentina. In una sola giornata, è stata vista prima con l'ex marito Stefano De Martino, poi a cena con l'ex fidanzato Angelo Galvano, e infine in compagnia dell'imprenditore Nicola Donadon. Ma cosa sta realmente accadendo nella vita della regina del gossip? In una mattina di ottobre, Belen Rodriguez è stata fotografata da Chi intenta a salire sulla macchina di Stefano De Martino, dopo non aver trovato un altro mezzo di trasporto per recarsi a un incontro di lavoro. Le immagini scattate dai paparazzi hanno mostrato un clima sorprendentemente sereno tra i due, che solo pochi anni fa si erano lasciati in seguito a una separazione tumultuosa. Tvpertutti.it - Belen va con De Martino, a cena con l'ex Galvano e poi spunta Nicola: chi è? Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il triangolo sentimentale diRodriguez continua a far discutere, e il nuovo numero del settimanale Chi aggiunge ulteriori dettagli sulla movimentata vita amorosa della showgirl argentina. In una sola giornata, è stata vista prima con l'ex marito Stefano De, poi acon l'ex fidanzato Angelo, e infine in compagnia dell'imprenditoreDonadon. Ma cosa sta realmente accadendo nella vita della regina del gossip? In una mattina di ottobre,Rodriguez è stata fotografata da Chi intenta a salire sulla macchina di Stefano De, dopo non aver trovato un altro mezzo di trasporto per recarsi a un incontro di lavoro. Le immagini scattate dai paparazzi hanno mostrato un clima sorprendentemente sereno tra i due, che solo pochi anni fa si erano lasciati in seguito a una separazione tumultuosa.

