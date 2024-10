Beccata la prof che arrotondava con cocaina, ecstasy ed eroina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ufficialmente era una professoressa ma, nel tempo libero, la sua occupazione era quella di spacciatrice: è quanto sostiene la polizia di Bolzano dopo quanto accaduto durante un posto di blocco in viale Druso, con quello che doveva essere un normale controllo che è diventato l’inizio di Trentotoday.it - Beccata la prof che arrotondava con cocaina, ecstasy ed eroina Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ufficialmente era unaessoressa ma, nel tempo libero, la sua occupazione era quella di spacciatrice: è quanto sostiene la polizia di Bolzano dopo quanto accaduto durante un posto di blocco in viale Druso, con quello che doveva essere un normale controllo che è diventato l’inizio di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GF, Jessica contro Giglio (VIDEO): “Lasciarti il letto libero per un’altra donna, no. Quando vuoi ti prendi le pal*e in mano e mi dici…” - GF, Jessica contro Giglio (VIDEO): "Lasciarti il letto libero per un'altra donna, no. Quando vuoi ti prendi le pal*e in mano e mi dici..." ... (webmagazine24.it)

Movida napoletana, beccati in piena notte nel locale | Non hanno nemmeno provato a nascondersi: ora la palla passa a Conte - Dopo l'anno da incubo post-scudetto, a Napoli si torna a sognare grazie all'arrivo di Conte, ma un imprevisto fa infuriare il tecnico. (ilgiornaledellosport.net)

Beccati con oltre 4 kg di droga: manette per fratello e sorella - Girava su uno scooter con la droga nel vano sottosella e tanta altra ne custodiva in casa. È la storia di un uomo di 26 anni e di sua sorella di 23 arrestati a Catania ... (gazzettinonline.it)