Armando Incarnato fa un duro sfogo sulla figlia | il motivo del crollo a UeD

In queste ore, Armando Incarnato si è reso protagonista di uno sfogo su Instagram in cui ha tirato in ballo una situazione molto delicata che riguarda sua figlia. Il cavaliere, ultimamente, sta mostrando un lato di sé del tutto inedito, decisamente fragile e "indifeso". Tutti i telespettatori di Uomini e Donne, infatti, avranno ben a mente il crollo avuto dal cavaliere durante una scorsa puntata del programma. Ebbene, mediante uno sfogo avuto in queste ore, Armando ha spiegato meglio cosa sta passando e perché si trova in una fase particolarmente delicata. Nuovo sfogo di Armando Incarnato: cosa sta succedendo con sua figlia In una precedente puntata di Uomini e Donne, Armando Incarnato è scoppiato in lacrime ed ha detto davanti a tutti di essere in un momento molto difficile.

