Ardea via Nespoli tra divani abbandonati e rami caduti

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 8 ottobre 2024-Il movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro torna a occuparsi della Città Metropolitana di Roma Capitale e precisamente si sposta nel litorale sud adnella frazione di Tor San Lorenzo dove il consigliere ombra Tony Gallo già responsabile IdD per il comune di Pomezia, segnalala presenza di rifiuti ingombranti in strada:” Parliamo di via deiall’altezza del civico 4 dove sono presenti in bella mostra pezzi di divanoda persone irresponsabili e non raccolti da chi si occupa della gestione dei rifiuti ad”. “Poco più distante e precisamente al numero 2 della stessa via, troviamo immondizia domestica e un ramo di albero riverso sulla strada.