Alpinismo, un 18enne del Nepal ha scalato tutti i 14 Ottomila (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo sensazionale record nell'Alpinismo internazionale. Il giovanissimo Nima Rinji Sherpa è diventato, a soli 18 anni, il più giovane scalatore ad aver raggiunto la vetta dei 14 Ottomila, le montagne più alte del pianeta. Un percorso iniziato il 30 settembre 2022 sul Manaslu in Nepal e concluso in soli 740 giorni dopo aver fatto suo anche il Shishapangma, in Tibet, alle 6.05 locali di mercoledì 9 ottobre. Letteralmente schiantato il precedente primato, che apparteneva a Mingma Gyabu David Sherpa, che ci era riuscito nel 2019 all'età di 30 anni. «Sarà un record difficile da battere», ha spiegato alla Bbc Rakesh Gurung, direttore della sezione turismo d'avventura e di Alpinismo del Nepal. «La vetta è stata confermata. Manca solo la consegna del certificato appena arriverà al campo base».

