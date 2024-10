A Firenze si ricordano i 100 anni dalla morte di Matteotti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – Il centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti è un modo per ricordare questa grande figura, che sia anche da simbolo per i più giovani. Sul tema è stato presentato oggi il libro di Mirko Grasso “L'oppositore. Matteotti contro il fascismo” (Carocci Editore 2024). Al dibattito, alla Società di mutuo soccorso di Rifredi, hanno partecipato il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, Fabio Bertini, Marino Biondi e Ariane Landuyt. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Rosselli, dalla Fondazione Ernesto Rossi-Gaetano Salvemini e dal circolo Piero Gobetti. Il saggio di Grasso è uno dei più originali sul tema perché ricostruisce il percorso di Matteotti di militante amministratore e organizzatore socialista nel suo Polesine. Un ritratto a tutto tondo di un coraggioso combattente per la democrazia e la giustizia. Lanazione.it - A Firenze si ricordano i 100 anni dalla morte di Matteotti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Il centenario dell'assassinio di Giacomoè un modo per ricordare questa grande figura, che sia anche da simbolo per i più giovani. Sul tema è stato presentato oggi il libro di Mirko Grasso “L'oppositore.contro il fascismo” (Carocci Editore 2024). Al dibattito, alla Società di mutuo soccorso di Rifredi, hanno partecipato il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, Fabio Bertini, Marino Biondi e Ariane Landuyt. L'iniziativa è organizzataFondazione Rosselli,Fondazione Ernesto Rossi-Gaetano Salvemini e dal circolo Piero Gobetti. Il saggio di Grasso è uno dei più originali sul tema perché ricostruisce il percorso didi militante amministratore e organizzatore socialista nel suo Polesine. Un ritratto a tutto tondo di un coraggioso combattente per la democrazia e la giustizia.

