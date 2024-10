7 ottobre, Piantedosi: violenze da ‘professionisti disordine’ (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – “Quello a cui abbiamo assistito è uno schema già visto, che vede frange estremiste, composte da veri e propri professionisti del disordine, mimetizzarsi tra i manifestanti pacifici, per poi dar luogo ad intollerabili forme di violenza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera sui disordini che si sono vericati in alcune manifestazioni non autorizzate che si sono svolte sabato scorso. “I fatti di Roma e di Torino – ha aggiunto il titolare del Viminale – segnalano anche una crescente radicalizzazione di alcune posizioni e l’evidente suggestione di alcuni, in particolare appartenenti all’area dell’antagonismo, di cavalcare i temi della crisi insorta con gli attacchi del 7 ottobre allo scopo di rinnovare comportamenti e azioni mirate a creare un clima di tensione”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – “Quello a cui abbiamo assistito è uno schema già visto, che vede frange estremiste, composte da veri e propri professionisti del disordine, mimetizzarsi tra i manifestanti pacifici, per poi dar luogo ad intollerabili forme di violenza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, rispondendo al question time alla Camera sui disordini che si sono vericati in alcune manifestazioni non autorizzate che si sono svolte sabato scorso. “I fatti di Roma e di Torino – ha aggiunto il titolare del Viminale – segnalano anche una crescente radicalizzazione di alcune posizioni e l’evidente suggestione di alcuni, in particolare appartenenti all’area dell’antagonismo, di cavalcare i temi della crisi insorta con gli attacchi del 7allo scopo di rinnovare comportamenti e azioni mirate a creare un clima di tensione”.

